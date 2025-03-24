В США оценили планы Трампа пересмотреть роль НАТО: «Ничто не сделало бы Кремль счастливее»

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что пересмотр президентом Дональдом Трампом ведущей роли США в НАТО, том числе возможное изменение структуры командования боевыми частями, является «подарком» российскому лидеру Владимиру Путины. Его слова приводит The Hill.

«Это важнейшая связь между Соединенными Штатами, нашими ядерными силами, вооруженными силами США и Европой. <…> Вы отделяете Соединенные Штаты от НАТО. Вы отнимаете разведданные, вы отнимаете возможность работать с каналами США и каналами НАТО одновременно», — сказал Кларк.

По его словам, «ничто не сделало бы Кремль счастливее». Военный также назвал такое развитие событий «подарком господину Путину».

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что европейские политики опасаются, что Соединенные Штаты могут прекратить обслуживание своих вооружений в Евросоюзе на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО.

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