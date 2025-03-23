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СМИ сообщили о возможности прекращения обслуживания вооружений США в Европе

WP: европейцы опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений в ЕС
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Francois Lenoir/Reuters

Европейские политики опасаются, что Соединенные Штаты могут прекратить обслуживание своих вооружений в Евросоюзе на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что часть ограничений может распространиться на европейское вооружение, которое было произведено с использованием американских компонентов.

Издание подчеркивает, что в данном вопросе существует проблема зависимости европейских государств от США.

До этого сообщалось, что Трамп может подорвать деятельность НАТО, и для этого стране не нужно покидать альянс.

Newsweek подчеркивает, что официальный выход из НАТО — это длительный процесс. В частности, уведомить остальных членов-стран НАТО о решении покинуть альянс необходимо за год, также нужно провести консультации с некоторыми комитетами американского конгресса и получить его одобрение.

Ранее Маск поддержал идею о выходе США из НАТО.

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