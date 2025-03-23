Аналитик Кошкович счел ФРГ одной из причин сотен тысяч потерь населения Украины

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия якобы находится на стороне Украины. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Слова Шольца последовали за благодарностью Владимира Зеленского по поводу выделения Украине дополнительной помощи на €3 млрд.

Кошкович, комментируя слова Шольца, заявил, что Германия является одной из причин сотен тысяч потерь среди населения Украины.

До этого Олаф Шольц заявил, что после завершения конфликта Украина должна иметь собственную сильную и боеспособную армию. Канцлер указал, что Европа должна продолжать поддерживать Киев и придерживаться позиции, что для республики возможен лишь справедливый мир.

Канцлер также сообщил, что Германия в 2025 году выделит Киеву сумму финансовой помощи в размере 7 млрд евро.

Ранее на Западе оценили признание президента Чехии о конфликте на Украине.