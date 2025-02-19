Нелегальный мигрант-трансгендер надругался над школьником в туалете в США

Мигранта-трансгендера задержали в Нью-Йорке после изнасилования 14-летнего подростка. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в одном из местных магазинов. Мужчина по имени Николь Суарес, по данным полиции, проследовал в туалет вместе с несовершеннолетним и там надругался над ним.

После произошедшего школьник обратился к прохожим, которые вызвали полицию, на следующий день 30-летнего мигранта арестовали недалеко от места инцидента, ему уже предъявили обвинения.

После задержания прокуратура запросила залог в размере $500 тысяч, но вскоре судья снизила эту сумму до $100 тысяч.

Известно, что Суарес приехал из Колумбии и проживал в США нелегально, к моменту задержания его разыскивали в Нью-Джерси и Массачусетсе. Какие именно преступления он совершил в этих штатах, не уточняется.

До этого французская журналистка Наташа Рей попала под суд после утверждений о том, что жена президента страны – трансгендер. Женщина планирует подать жалобу против первой леди Франции.

Ранее в США статистика ДТП с трансгендерами исчезла из отчетов NTSHA.