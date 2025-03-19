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Президент Сербии на встрече с Рютте заявил, что верит в развитие сотрудничества с НАТО

Вучич: Сербию и НАТО в будущем ожидает хорошее сотрудничество
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Darko Vojinovic/AP

Сербию и НАТО в будущем ждет хорошее сотрудничество. Об этом президент страны Александр Вучич написал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава государства находится с визитом в Брюсселе, где провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

Вучич отметил, что у него «бесчисленное количество» тем для разговора с Рютте, касающихся, в частности, двустороннего сотрудничества Белграда и НАТО, ситуации в Боснии и Герцеговине, отношений с контингентом альянса в Косово. Он выразил сомнение, хватит ли им ужина, чтобы затронуть все вопросы.

Президент Сербии поблагодарил Рютте за корректное отношение к Белграду и выразил уверенность, что в будущем Сербию и Североатлантический альянс ждет еще более хорошее сотрудничество.

18 декабря Вучич заявил после встречи с командующим объединенными силами НАТО адмиралом Стюартом Манчем, что Сербия продолжит развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом при сохранении военного нейтралитета.

Ранее Вучич назвал разницу между Россией и Западом.

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