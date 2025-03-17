Трамп высмеял Байдена мемом в интернете

Американский лидер Дональд Трамп высмеял своего предшественника на посту президента Джо Байдена, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем.

На картинке изображена стена с тремя фотоснимками. На первом запечатлен официальный портрет Трампа во время первого президентского срока, на третьем – его фотография перед вступлением в должность во второй раз. Между фотографиями Трампа расположилась фотография машинки, которая выводит подпись Байдена на бумаге.

Это объясняется тем, что команда Дональда Трампа неоднократно утверждала, что многие документы за подписью бывшего президента США были заверены машинкой для проставления автографов.

До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена виновата в том, что отношения Вашингтона и Москвы так сильно испортились.

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией, но я собираюсь нас вытащить», — заявил он.

Ранее в США назвали Трампа «легкой добычей» Путина.