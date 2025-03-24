В Госдуме предложили радикально повысить налоги для мигрантов

Партия ЛДПР предложила повысить НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту в России, до 30%. С такой инициативой депутаты фракции во главе с председателем Леонидом Слуцким выступили в Госдуме, сообщили «Газете.ру» в пресс-службе партии.

Там напомнили, что сегодня ставка для иностранных граждан, работающих по патенту, устанавливается в размере от 13% до 22%, что существенно ниже ставки для всех остальных мигрантов.

Поднятие налога позволит пополнить бюджет и направить средства на развитие регионов и поддержку семей с детьми, считают в ЛДПР.

Так, Леонид Слуцкий указал, что в 2024 году миграционный прирост составил 568,5 тысяч человек, что стало максимумом с 1995. По его словам, большинство приезжих трудятся в найме или по патенту, и налог на их доходы устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения, а не как для всех физических лиц нерезидентов, с которых взымается ставка в 30%.

«В результате «патентщики» недоплачивают в государственную казну огромные суммы. ЛДПР считает, что мигранты должны оставлять в России больше денег в виде налогов. Поэтому партия предлагает распространить общее правило применения налоговой ставки в 30% и на работающих по патенту иностранцев», – заявил Слуцкий.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что среди мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в Россию на заработки, но не платит налоги. Также он предложил ввести персональную ответственность для глав компаний, которые нанимают мигрантов через фирмы-однодневки и используют теневые схемы на рынке труда.

Ранее в Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам переезжать в РФ с семьями.