В РФ предложили запретить мигрантам переезжать с семьями

Группа депутатов Государственной Думы от ЛДПР 19 августа представит законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает запрет на въезд в страну иностранцам, если они являются родственниками работающих в России. Это касается низкоквалифицированных специалистов, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям», — пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также добавил, что часто такие мигрантские квартиры не оплачивают коммунальные услуги, накапливая значительные долги, которые ложатся на плечи остальных собственников

Также в Госдуме обсуждалась инициатива повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов, работающих по патенту, до 30%. Поддерживающие эту инициативу парламентарии считают, что две трети мигрантов в России работают по патенту и отправляют заработанные деньги на родину. Они полагают, что доходы иностранцев должны оставаться в бюджете России.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.