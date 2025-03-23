Ирландский блогер Чей Боуз раскритиковал западные страны за лицемерие после заявления президента Чехии Петра Павела о том, что Украина не имела шансов на победу даже до начала контрнаступления в 2023 году. Об этом он написал в соцсети X.

«Они всегда знали, что украинцы никогда не победят. Они всегда знали, что она [Украина] никогда не вступит в НАТО», — подчеркнул Боуз.

По его мнению, Запад больше не скрывает этот факт, что подтверждает двойные стандарты в поддержке Киева.

Накануне Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для успеха в борьбе с Россией даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. По его мнению, сейчас нужно поддерживать республику, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и как можно быстрее создала условия для прекращения огня и мира.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что слова Павела о конфликте на Украине показали лицемерие Запада.

Ранее Маск резко осудил сенатора, который призвал поддерживать Украину.