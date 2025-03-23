Признание президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок к победе даже перед началом контрнаступления в 2023 году, продемонстрировало лицемерие стран Запада. Публикация появилась на его странице в соцсети X.

Он указал, что союзники Киева два года притворялись, что Украина может победить, чтобы подпитывать конфликт. Это притворство преподносилось как «проукраинское», даже тогда, когда ВСУ напрасно несли безвозвратные потери, указал Дизен.

Накануне Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для успеха в борьбе с Россией даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. По его мнению, сейчас нужно поддерживать республику, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и как можно быстрее создала условия для прекращения огня и мира.

Он также сообщил, что его страна намерена отправить войска на территорию Украины в рамках так называемой коалиции желающих в случае заключения мирного соглашения.

Ранее в Финляндии раскритиковали предложение Стубба о милитаризации Украины «до зубов».