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Президент Чехии: у Украины не было шансов на победу даже до «большого контрнаступления»

Президент Чехии Павел: у Киева не было предпосылок для победы даже в 2023 году
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Elizabeth Franz/Reuters

Чешский президент Петр Павел в интервью «Европейской правде» заявил, что у Украины не было предпосылок для успеха даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года.

«Для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было вполне очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории», — сказал политик.

По его мнению, сейчас нужно поддерживать республику, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и как можно быстрее создала условия для прекращения огня и мира.

21 марта Петр Павел прибыл на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они увиделись в селе Мощун в Бучанском районе Киевской области. Зеленский подчеркнул, что это место является символическим местом для украинцев из-за событий весны 2022 года. В ходе встречи он также выразил уверенность в том, что независимость Украины будет сохранена.

За день до этого Петр Павел посетил Одессу и встретился с вице-премьер-министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой. Они обсудили ситуацию в зоне российско-украинского конфликта, а также послевоенное восстановление страны.

Ранее президент Чехии обратился к Европе после встречи Трампа и Зеленского.

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