В делегации РФ рассказали, когда начнутся консультации с США в Эр-Рияде

Глава комитета Совфеда по международным делам, один из участников делегации РФ на переговорах в Саудовской Аравии Григорий Карасин сообщил ТАСС о прибытии российских дипломатов в Эр-Рияд.

По его словам, запланированные консультации экспертных групп России и США начнутся в понедельник, 24 марта.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог говорил о том, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон находятся только в начале пути по вопросу прекращения огня на Украине. Он призвал не обольщаться по поводу переговоров, так как есть много нюансов, которые нужно будет обсуждать вместе. Как передавало Bloomberg, одним из условий прекращения огня, которые выдвинула Россия, была приостановка военной помощи Украине со стороны США и других стран Запада. Вашингтон пока не согласился на эти ограничения.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.