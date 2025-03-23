Политолог заявил об угрозе госпереворота на Украине

На фоне разговоров о грядущем заключении мирного соглашения на Украине растет вероятность госпереворота, во главе которого могут оказаться ультраправые группировки. Об этом aif.ru рассказал политолог Василий Вакаров.

Он утверждает, что «неонацисты не поддерживают идею перемирия с Москвой». Эксперт подчеркнул, что любые уступки со стороны Киева в рамках переговоров по урегулированию конфликта могут спровоцировать недовольство среди ультраправых.

Вакаров отметил, что не верит в то, что в стране может произойти госпереворот. По его словам, для этого необходимо, чтобы у радикалов был единый координационный центр и внешняя поддержка, чего у них в данный момент нет.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

О начале переговоров украинской и американской делегаций в Эр-Рияде сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал, что в Саудовской Аравии представители республики «выполняют задание» Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности Украины. Министр уточнил, что в составе делегации страны специалисты по энергетике и военные, а на повестке — ряд сложных технических вопросов по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее в делегации РФ рассказали, когда начнутся консультации с США в Эр-Рияде.