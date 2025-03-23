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Названы участники переговоров в Эр-Рияде с украинской стороны

РИА: экс-начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах в Эр-Рияде
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Сухопутные войска Украины/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич принимает участие в переговорах с США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в состав украинской делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.

О начале переговоров чуть менее полутора часов назад сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал, что в Саудовской Аравии представители республики «выполняют задание» Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности Украины. Министр уточнил, что на повестке — ряд сложных технических вопросов по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог говорил о том, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

Ранее в США назвали вероятный срок перемирия на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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