Times: Путин не уступил оппонентам ни в одном вопросе на переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин не уступил оппонентам ни в одном важном вопросе на переговорах по Украине. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Мы видели только дискуссии между Украиной и ее союзниками о том, возможен ли мир и как его можно гарантировать. Путин поддержал соглашение на словах, однако при этом не уступил ни в одном важном вопросе», — говорится в публикации.

Однако журналисты отмечают, что Кремль имеет «свои причины для изменения подхода». В статье упоминается момент, как украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что страна никогда не признает суверенитет Российской Федерации над новыми регионами, однако при этом согласился, что эти территории не получится вернуть силой.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что во время недавнего разговора с Путиным не поднимал вопрос о сроках установления режима прекращения огня на Украине.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее Трампу рассказали о настоящем пути к миру на Украине.