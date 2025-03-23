Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей. Об этом сообщило министерство внутренних дел Турции в социальной сети X.

«Согласно статье 127 конституции Турции Имамоглу отстранен от исполнения обязанностей в качестве временной меры», — отмечается в публикации.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Сам Имамоглу все обвинения, в том числе в связях с террористами, отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.

Руководство РНП посчитало арест Имамоглу политическим: стамбульский градоначальник считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. Они запланированы на 2028 год, однако оппозиция призывает к проведению досрочного голосования. Незадолго до задержания политика по запросу турецкой генпрокуратуры был аннулирован его диплом Стамбульского университета, что лишило Имамоглу возможности участвовать в выборах: по конституции страны баллотироваться в президенты могут лишь кандидаты с оконченным высшим образованием.

Ранее в Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра.