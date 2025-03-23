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В Германии раскритиковали идею перевооружить ЕС из-за «российской угрозы»

Политик Вайель: кто считает мужчину в платье женщиной, поверит в нападение на ЕС
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Laszlo Pinter/DPA/Global Look Press

В предложение перевооружить Европу из-за мифической угрозы нападения со стороны России может поверить лишь тот, кто считает мужчину в платье женщиной. Об этом заявил РИА Новости глава комитета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.

«Кто верит, что мужчина в платье – это женщина, тот может также верить, что Россия ведет войну против Европы. Вероятно, это нечто вроде сектантского принуждения к признанию», — сказал он.

Политики добавил, что создание внебюджетного фонда для обновления армии приведет к снижению уровня и жизни и повышении налогов в Германии.

Напомним, что 2 марта в Лондоне прошел европейский саммит, посвященный вопросу формирования военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после окончания конфликта.

По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в состав коалиции войдут не все страны НАТО, а лишь пожелавшие заняться решением украинского вопроса.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Европейский союз не сможет оперативно создать свою собственную военную структуру.

Ранее Зеленский призвал ЕС создать собственную армию.

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