Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме уверены, что Европа не сможет создать свою армию

Депутат Новиков: ЕС потребуются годы, чтобы создать свою армию
close
Gleb Garanich/Reuters

Европейский союз не сможет оперативно создать свою собственную военную структуру. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Время от времени Макрон и другие европейские политики поднимали вопрос о необходимости создания общеевропейских вооруженных сил. Однако дальше разговоров дело никогда не шло, потому что это принесет дополнительные траты. У каждой страны есть расходы, связанные с национальной обороной, плюс есть отчисления в общенатовский бюджет. Платить за создание какой-то третьей структуры никто просто не готов», – пояснил депутат.

Депутат считает разговоры о создании европейского аналога НАТО «средством политико-дипломатического давления на Трампа».

«Чтобы создать какие-то новые структуры всегда необходимо много времени. Нужно провести массу переговоров о том, какова будет структура, кто какие полномочия будет иметь, кто какую ответственность будет нести, где будут находиться штабные структуры и ещё огромное количество других вопросов. Ясно, что это все затянется не просто на месяцы, а на годы. Поэтому я бы не брался утверждать, что в течение текущего года мы станем свидетелем реального практического организационного старта существования неких общеевропейских вооруженных сил», – заключил Новиков.

Напомним, что 2 марта в Лондоне прошел европейский саммит, посвященный вопросу формирования военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после окончания конфликта.

По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в состав коалиции войдут не все страны НАТО, а лишь пожелавшие заняться решением украинского вопроса.

Ранее британский премьер назвал необходимые условия для достижения мира на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами