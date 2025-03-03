В Госдуме уверены, что Европа не сможет создать свою армию

Европейский союз не сможет оперативно создать свою собственную военную структуру. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Время от времени Макрон и другие европейские политики поднимали вопрос о необходимости создания общеевропейских вооруженных сил. Однако дальше разговоров дело никогда не шло, потому что это принесет дополнительные траты. У каждой страны есть расходы, связанные с национальной обороной, плюс есть отчисления в общенатовский бюджет. Платить за создание какой-то третьей структуры никто просто не готов», – пояснил депутат.

Депутат считает разговоры о создании европейского аналога НАТО «средством политико-дипломатического давления на Трампа».

«Чтобы создать какие-то новые структуры всегда необходимо много времени. Нужно провести массу переговоров о том, какова будет структура, кто какие полномочия будет иметь, кто какую ответственность будет нести, где будут находиться штабные структуры и ещё огромное количество других вопросов. Ясно, что это все затянется не просто на месяцы, а на годы. Поэтому я бы не брался утверждать, что в течение текущего года мы станем свидетелем реального практического организационного старта существования неких общеевропейских вооруженных сил», – заключил Новиков.

Напомним, что 2 марта в Лондоне прошел европейский саммит, посвященный вопросу формирования военной «коалиции доброй воли» для обеспечения безопасности Украины после окончания конфликта.

По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в состав коалиции войдут не все страны НАТО, а лишь пожелавшие заняться решением украинского вопроса.

Ранее британский премьер назвал необходимые условия для достижения мира на Украине.