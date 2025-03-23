Трамп считает, что конфликт на Украине мог привести к мировой войне

Конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны, но сейчас ситуация отчасти под контролем. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому порталу OutKick.

По словам Трампа, у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Было бы замечательно прекратить это», — сказал американский президент о конфликте на Украине.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Россия и США только в начале пути по прекращению огня на Украине. По его словам, предстоит очень серьезная, кропотливая работа, добавив, что существуют нюансы, на которые России и США еще предстоит найти ответы.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп самостоятельно выбрали формат диалога.