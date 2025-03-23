Мэра Стамбула доставляют в тюрьму после ареста

В Турции арестованного по обвинению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставляют в тюрьму Силиври, пишет Т24.

Как сообщает газета, мэру также вменяют «подтасовку результатов торгов, записи личных данных, взяточничество и создание организации».

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти блокируют дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее мэр Стамбула призвал население выйти на митинги.