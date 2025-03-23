Во Франции призвали объявить Макрону импичмент

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в соцсети X инициировать импичмент президента Франции Эммануэля Макрона.

Заявление Филиппо сделал после того, как Макрон выразил мнение о необходимости оказывать давление на президента России Владимира Путина. Глава «Патриотов» назвал французского лидера опасным.

«Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно», — предупредил Филиппо.

На днях о необходимости отстранить Макрона от должности президента говорил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Он заявил, что Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и «залезть в карманы граждан Франции».

В начале марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять европейские страны под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Ранее журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ.