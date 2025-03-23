Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ

Журналистка Наташа Рей, которую осудили за заявления о том, что жена президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, обжаловала свой приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

«Наташа Рей направила обращение по делу о Жане-Мишеле Тронье в ЕСПЧ в субботу», — сказал юрист.

Данглеан уточнил, что Рей подала жалобу на Францию. В ней журналистка обвинила страну в нарушении статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. По ее словам, апелляционный суд Кана вынес ей приговор на основании слов, которых она не произносила.

3 февраля Данглеан заявил, что Рей запросила у депутата Госдумы Петра Толстого политического убежища в России, так как во Франции она столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования о Брижит Макрон. Журналистка утверждала, что Жан-Мишель Тронье (так зовут брата Брижит) — это имя первой леди Франции при рождении. Якобы он женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер — первый муж Брижит), а в браке появились трое детей.

В сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал Рей и «медиума» Амандин Руа на €14 тыс. Также суд постановил компенсировать моральный ущерб в размере €8 тыс. Брижит Макрон и €5 тыс. ее брату. Кроме этого, каждая из обвиняемых должна была заплатить по €500 в качестве штрафа.

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