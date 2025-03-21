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Во Франции призвали отстранить Макрона от должности президента

Политик Дюпон-Эньян призвал отстранить Макрона с поста президента
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Justin Tallis/Reuters

Президент Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост. Об этом в соцсети X написал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезть в карманы французов. Его отстранение от должности — это жизненно важная необходимость», — написал политик.

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Кроме того, Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в МИД РФ заявили, что Франция раздувает миф о российской угрозе.

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