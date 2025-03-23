«Евротройка» пообещала Ирану оказать содействие в снятии санкций США

Страны «евротройки», в которую входят Великобритания, Германия и Франция, пообещали Тегерану оказать воздействие на США в вопросе снятия антииранских санкций. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью агентству Khabar-e Online.

«Мы ведем переговоры с тремя европейскими странами, чтобы прийти к той же формуле, что была при СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — «Газета.Ru»), а также укрепить доверие к ядерной программе, и чтобы они [западные страны] сняли санкции», — рассказал Аббас Арагчи.

Он подчеркнул, что эти санкции находятся в руках американцев, а не европейцев. Глава МИД Ирана выразил надежду на то, что европейцы будут бороться с США в этом вопросе, как и обещали.

20 марта США расширили санкции против 14 физических и юридических лиц Ирана. Речь, в частности, идет об организациях, зарегистрированных в Панаме, Китае, на Сейшельских и Виргинских островах. А 13 марта под ограничения попали 13 кораблей, курсирующих под флагами Ирана, Панамы, Камеруна и других стран.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ считает незаконными санкции, введенные в отношении Ирана. По словам представителя Кремля, в настоящее время РФ ведет работу по поиску путей мирного урегулирования возникшей проблемы.

Ранее стало известно о просьбе Трампа к Путину по поводу Ирана.