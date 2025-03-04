Bloomberg узнал о просьбе Трампа к Путину по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина стать посредником на переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы и получил согласие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, глава Белого дома озвучил свою просьбу во время телефонного разговора с президентом РФ в феврале. Отмечается, что данный вопрос поднимался и на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Bloomberg, что российская сторона готова сделать все, что в ее силах, для достижения улучшения американо-иранских отношений.

В феврале Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтону не придется использовать это давление слишком часто.

В январе Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что консультации Москвы и Тегерана по международной повестке крайне востребованы.

Ранее Песков заявил, что Россия готова помочь решить проблемы Тегерана по ядерной программе.