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США расширили санкции против компаний, связанных с Ираном

США ввели санкции против 13 судов, связанных с Ираном
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана и ввели ограничения в отношении граждан, компаний и судов из различных государств, связанных с Тегераном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минфин США.

Под санкции попали 17 предприятий, зарегистрированных в Китае, ОАЭ, Сингапуре, Индонезии, Либерии, Сейшеллах, Бангладеше и на Маршалловых островах. Кроме того, ограничения ввели в отношении одного иранского гражданина.

Кроме того, в санкционный список внесли 13 кораблей, курсирующих под флагами Ирана, Панамы, Камеруна, Индонезии, Палау, Барбадоса, Сан-Марино и Гонконга.

21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не позволит иранским властям создать ядерное оружие. Он напомнил, что недавно глава Белого дома подписал указ о максимальном давлении на Иран.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран ведет переговоры с США через посредников.

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