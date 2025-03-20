США расширили санкции в отношении Ирана

США ввели санкции, связанные с Ираном, против нефтяных танкеров

США расширили связанные с Ираном санкции в отношении 14 физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов США.

Речь идет об организациях, зарегистрированных в Панаме, Китае, на Сейшельских и Виргинских островах.

Кроме того, под рестрикции попали нефтяные танкеры, они зарегистрированы под флагами Панамы, Барбадоса, Сан-Марино и Коморских островов.

14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия считает санкции, введенные в отношении Ирана, незаконными. Песков отметил, что в ближайшее время президент Российской Федерации Владимир Путин получит все необходимые доклады о санкциях, вводимых против Ирана. По словам представителя Кремля, в настоящее время ведется работа по поиску путей мирного урегулирования иранской ядерной проблемы.

Ранее Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести переговоры по Ирану.