Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна намерена отправить войска на территорию Украины в рамках так называемой коалиции желающих в случае заключения мирного соглашения. Его слова приводит «Европейская правда».

«И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции», — сказал Павел.

Он также заметил, что Чехия должна быть одной из стран, которая предоставит Киеву гарантии безопасности в будущем. По его словам, это необходимо сделать ради «защиты самих себя».

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на территории Украины становятся более понятными благодаря переговорам России и Соединенных Штатов.

В свою очередь бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о суверенитете Украины.