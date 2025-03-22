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В России заметили изменение позиции США к событиям на Украине

Сенатор Пушков: отношение США к событиям на Украине постепенно меняется
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Илья Питалев/РИА Новости

СМИ стран Запада, в частности американские, стали иначе освещать события на Украине, как текущие, так и произошедшие в 2014 году. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

В качестве примера он привел статью в издание The Hill от 18 марта, в которой говорится, что стрельбу на Майдане в феврале 2014 года в Киеве начали украинские ультра-правые боевики. Авторы публикации отмечают, что именно они открыли огонь по силам правопорядка и митингующим, после чего обвинили в этом полицию и тогдашнего президента страны Виктора Януковича.

Эта провокация, по мнению журналистов издания, стала предшествующей причиной государственного переворота на Украине.

Сенатор добавил, что западные медиа начинают пересматривать свои оценки событий тех лет на Украине. По его словам, такое признание в американской прессе является важным шагом к более объективному освещению происходящего в республике.

До этого Пушков заявил, что страны Западной Европы хотят превратить США в международного изгоя на фоне прихода к власти президента Дональда Трампа. К такому выводу он пришел после того, как власти Великобритании и Германии предупредили своих граждан об опасности поездок в США.

Ранее сообщалось, что Трамп ослабляет переговорную позицию Украины.

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