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Стало известно, как украинцы отреагировали на разгром ВСУ в Курской области

Reuters: украинцы потребовали объяснений после провала ВСУ в Курской области
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Efrem Lukatsky/AP

Многие украинские граждане начали требовать от властей объяснений после разгрома вооруженных формирований, вторгшихся в Курскую область. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, жители Украины хотят услышать от чиновников, насколько вообще была нужна эта операция.

«Мы не должны были начинать эту операцию», — сказал пехотинец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Дешевый, комментируя ситуацию.

Также в материале приводятся слова Марии Панковой, одна из подруг которой вступила в ряды армии страны и пропала во время вторжения в российский регион. Женщина призналась, что не уверена, стоила ли атака того.

Журналисты отметили, что провал ВСУ в Курской области усугубил раскол в украинском обществе. Люди стали выражать недовольство, так как Киев лишился потенциального козыря для переговоров с Москвой.

13 марта командование группировки российских войск «Север» сообщило президенту страны Владимиру Путину о начале завершающего этапа операции по освобождению Курской области. После этого Вооруженные силы РФ в сжатые сроки взяли под контроль десятки населенных пунктов в регионе, включая город Суджу.

22 марта газета The Wall Street Journal написала, что бойцы ВСУ начали отступать из Курской области еще до получения приказа от командования.

Ранее журналисты подсчитали, сколько танков украинские формирования потеряли во время вторжения в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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