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Раскрыто число потерянных ВСУ танков в Курской области

Forbes: ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли 55 танков
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время вторжения в Курскую область потеряли 55 танков. Об этом в статье для журнала Forbes заявил военный обозреватель Дэвид Экс.

«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, русские отдали все силы, выбив или захватив больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять», — написал он.

По последним данным Минобороны России, ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении лишились свыше 400 танков.

На прошлой неделе командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее сообщалось, что ВСУ оставили в Курской области лучшие образцы техники при отступлении.

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