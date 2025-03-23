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Советник Милея назвал жителей Аргентины единственной проблемой страны

Советник Милея Рейдель: проблема страны заключается в самих аргентинцах
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gary yim/Shutterstock/FOTODOM

Единственной проблемой Аргентины является население страны. Об этом в ходе бизнес-форума IEFA LATAM в Буэнос-Айресе заявил глава консультативного совета правительства Аргентины Демиан Рейдель, передает РИА Новости.

«У нас большие участки земли с доступом к энергии и воде, холодный климат, что является вишенкой на торте для охлаждения систем искусственного интеллекта. И более того, мы находимся в зоне без вооруженных конфликтов, без цунами, без землетрясений», — заявил он.

По словам Рейделя, единственная проблема заключалась в том, что территория была заселена аргентинцами, однако власти решили эту проблему. Позже политик извинился за свое неосторожное высказывание на своей странице в соцсети X.

Это не первый случай необычного поведения аргентинских политиков. В феврале президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал рекламу одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее резко упала. Публикация Милея вызвала резонанс общественности, поскольку многие люди купили криптовалюту и позже потеряли средства. Позже политик удалил публикацию и заявил, что не был знаком с деталями проекта.

Позже из-за этого инцидента на президента подали в суд.

Ранее власти Аргентины объявили войну капибарам.

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