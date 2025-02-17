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Экс-глава ЦБ Аргентины подал в суд на президента за рекламу криптовалюты

La Nacion: экс-глава ЦБ Аргентины обвинил в мегамошенничестве президента Милея
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Marcos Brindicci/Reuters

Бывший глава Центробанка Аргентины Клаудио Лосано при поддержке юристов обратился в суд с обвинениями в мошенничестве против президента страны Хавьера Милея, который разместил рекламу криптовалюты в своем личном блоге. Об этом пишет газета La Nacion.

«Жалоба, <...> была подана экономистом Клаудио Лосано, главой партии «Народное единство» и другими лидерами, которые обвинили Милей в присоединении к «незаконному объединению», совершившему «мегамошенничество»», — говорится в статье.

По данным издания, инцидент затронул более чем 40 тыс. человек и принес убытки на сумму более $4 млрд. В публикации подчеркивается, что правительству не удалось ограничить криптовалютный скандал в рамках антикоррупционного ведомства.

Президент Аргентины опубликовал рекламу одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее резко упала. Публикация Милея вызвала резонанс общественности, поскольку многие люди купили криптовалюту и позже потеряли средства. Позже политик удалил публикацию и заявил, что не был знаком с деталями проекта.

Ранее в Аргентине решили объявить импичмент президенту страны.

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