Власти Аргентины объявили войну капибарам, пишет The Guardian. Животным хотят провести стерилизацию.

Капибары, ставшие символом местной фауны в Буэнос-Айросе, в последние годы начали вызывать беспокойство у жителей из-за стремительного роста своей численности. По данным властей, за последние три года популяция капибар утроилась и превысила 1000 особей. Это привело к конфликтам с людьми: животные заходят в частные сады, сталкиваются с собаками и даже становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы решить проблему, правительство Буэнос-Айреса одобрило план по контролю численности капибар, включающий селективную стерилизацию и использование контрацептивов. В рамках программы 250 грызунам планируется ввести две дозы препарата, который должен остановить их размножение на срок до года.

Однако не все жители поддерживают эти меры. Сильвия Сото, представитель группы «Nordelta Capybaras – We Are Your Voice», утверждает, что проблема перенаселения преувеличена. Она и ее единомышленники критикуют застройщиков за игнорирование предложений по созданию биологических коридоров и охраняемых территорий, которые могли бы обеспечить гармоничное сосуществование людей и животных.

«Мы годами предлагали создать связанные зеленые зоны, которые функционировали бы как природные заповедники, но наши идеи не были услышаны», — заявила Сото.

Экологи также призывают власти защитить капибар и водно-болотные угодья дельты реки Парана, где обитают десятки видов млекопитающих и птиц. Они подчеркивают, что капибары являются важной частью экосистемы, и их выживание должно быть приоритетом.

Ранее детеныш капибары по кличке Тупи стал звездой соцсетей.