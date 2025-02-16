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Аргентина расследует криптовалютный скандал с Милеем

Аргентина расследует скандал с Милеем, рекламировавшим криптовалюту $LIBRA
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Agustin Marcarian/Reuters

Правительство Аргентины проведет проверку из-за скандала с президентом страны Хавьером Милеем, который продвигал в социальных сетях схему с криптовалютой, которая вероятно является мошеннической. Об этом сообщил офис главы государства в соцсети X.

Отмечается, что Милей «принял решение немедленно привлечь Управление по борьбе с коррупцией, чтобы установить, допустил ли кто-либо из членов правительства, включая самого президента, неправомерное поведение».

Также будет проведена проверка запуска криптовалюты $LIBRA, из-за которой произошел скандал.

Милей ранее прорекламировал проект по привлечению инвестиций в малый бизнес в стране с помощью криптовалюты. После критики он удалил сообщение, заявив, что не знал подробностей проекта. После этого оппозиционная партия «Союз за родину» решила запустить процедуру импичмента президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте. По данным аргентинской газеты Perfil, многие потеряли деньги, вложившись в криптовалюту, которая сначала выросла в цене, а затем упала.

Ранее стало известно, что президент Аргентины стал гражданином Италии.

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