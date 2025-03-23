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Журналист рассказал, в чем Трамп солидарен с Путиным

Аналитик CNN Галеотти: Трамп считает Украину «вассальным государством»
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает Украину «вассальным государством». Такое мнение выразил аналитик CNN Марк Галеотти.

Галеотти предположил, что Дональд Трамп и президент России Владимир Путин солидарны во мнении об особом положении великих держав на мировой арене.

«Дональд Трамп ясно дал понять, что, по его мнению, крупнейшие и самые могущественные страны должны получить то, что они хотят — будь то Гренландия, Панамский канал или часть Украины», — заявил аналитик.

При этом он назвал ключевым моментом то, что Трамп считает Украину «купленным и оплаченным вассальным государством», которое должно «знать свое место» и принять те условия мирной сделки, которые ей предложит Вашингтон.

До этого Галеотти писал, что у президента Украины Владимира Зеленского не получилось склонить Трампа на свою сторону.

Ранее Трампа заподозрили в преувеличении данных о помощи Украине и торговом дефиците США.

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