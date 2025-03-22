Трампа подозревают в преувеличении данных о помощи Украине и торговом дефиците США

Президент США Дональд Трамп приводит завышенные оценки по ряду тем, включая объем американской помощи Украине, масштабы миграции, торговый дефицит с Китаем и Канадой. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ выступлений политика.

По словам журналистов, американский лидер заявлял, что США выделили Украине $350 млрд помощи. При этом, по подсчетам CNN и Кильского института мировой экономики, по состоянию на декабрь 2024 года Вашингтон фактически выделил Киеву около $123 млрд.

Трамп неоднократно заявлял, что НАТО перестало бы существовать, если бы он не добился повышения расходов со стороны союзников. Профессор Университета Джорджа Вашингтона Эрван Лагадек отметил, что за последние годы только США при президентстве республиканца «давали сигнал о возможности выхода из альянса».

CNN также пишет, что президент США ошибочно представил обязательства стран блока по оборонным расходам как «неоплаченные счета», тогда как целевой показатель в 2% ВВП представляет собой рекомендацию, а не обязательство. В статье приводится выдержка из документов саммита НАТО 2014 года, где говорится, что страны «стремятся двигаться к цели» за десятилетний период.

22 марта стало известно, что Трамп поручил генпрокурору принять меры против юристов, преследующих власти. Речь идет об адвокатах, которые, по мнению американского лидера, участвуют «в несерьезных, необоснованных и сутяжнических судебных разбирательствах против Соединенных Штатов».

Ранее Трамп пообещал защитить американские нефтегазовые компании от экологических сборов.