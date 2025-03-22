Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трампа подозревают в преувеличении данных о помощи Украине и торговом дефиците США

CNN: Трамп преувеличил данные о помощи Украине и торговом дефиците США
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп приводит завышенные оценки по ряду тем, включая объем американской помощи Украине, масштабы миграции, торговый дефицит с Китаем и Канадой. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ выступлений политика.

По словам журналистов, американский лидер заявлял, что США выделили Украине $350 млрд помощи. При этом, по подсчетам CNN и Кильского института мировой экономики, по состоянию на декабрь 2024 года Вашингтон фактически выделил Киеву около $123 млрд.

Трамп неоднократно заявлял, что НАТО перестало бы существовать, если бы он не добился повышения расходов со стороны союзников. Профессор Университета Джорджа Вашингтона Эрван Лагадек отметил, что за последние годы только США при президентстве республиканца «давали сигнал о возможности выхода из альянса».

CNN также пишет, что президент США ошибочно представил обязательства стран блока по оборонным расходам как «неоплаченные счета», тогда как целевой показатель в 2% ВВП представляет собой рекомендацию, а не обязательство. В статье приводится выдержка из документов саммита НАТО 2014 года, где говорится, что страны «стремятся двигаться к цели» за десятилетний период.

22 марта стало известно, что Трамп поручил генпрокурору принять меры против юристов, преследующих власти. Речь идет об адвокатах, которые, по мнению американского лидера, участвуют «в несерьезных, необоснованных и сутяжнических судебных разбирательствах против Соединенных Штатов».

Ранее Трамп пообещал защитить американские нефтегазовые компании от экологических сборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами