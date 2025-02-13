В Британии заявили, что Зеленский не смог склонить Трампа на свою сторону

Галеотти: у Зеленского не получилось склонить Трампа на свою сторону

Зеленский не смог склонить на свой сторону президента США Дональда Трампа, несмотря на многочисленные попытки добиться этого. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский политолог Марк Галеотти.

«Поразительно то, как сильно президент Зеленский, используя свои немалые политические навыки, добивался расположения Трампа. Пока что кажется, что он потерпел неудачу», — сказал он.

Галеотти подчеркнул, что для улучшения отношений с США Зеленский пытался предлагать американским компаниям приоритетный доступ к украинским природным ресурсам, однако это не помогло.

Он отметил, что Украина оказалась в положении стороны, которую лишь «ставят в известность» о принимаемых решениях.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий.

Позже Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом РФ.

Ранее в Белом доме прокомментировали возможность личной встречи Трампа и Путина.