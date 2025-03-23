Экс-генпрокурор Молдавии заявил об отсутствии гражданского общества в стране

Экс-генпрокурор Молдавии, один из лидеров блока «Альтернатива» Александр Стояногло заявил в Telegram-канале, что в его стране нет гражданского общества, а его функции выполняют организации, существующие за счет внешнего финансирования.

«НПО (некоммерческих организаций. — «Газета.Ru») в Молдове — много. Гражданского общества — нет. Формально — куча организаций. По сути — декорации», — написал Стояногло.

По его словам, функции общественного контроля выполняют организации, существующие за счет внешнего финансирования и ориентирующиеся на интересы доноров, а не на нужды граждан. Стояногло отметил, что именно эти структуры сегодня создают видимость того, чего в стране больше не существует — гражданского общества.

В конце января стало известно, что три оппозиционные партии Молдавии, включая «Движение национальной альтернативы», Партию развития и Объединения Молдавии (ПРОМ) и «Гражданский конгресс», объединились в новый политический блок «Альтернатива». К ним также присоединилась команда Стояногло.

Ранее МИД Молдавии отверг обвинение России из-за инцидента с посольством.