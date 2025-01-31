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Молдавская оппозиция создаст политический блок «Альтернатива»

Три оппозиционные партии Молдавии решили создать блок «Альтернатива»
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Михай Карауш/РИА Новости

Три оппозиционные партии Молдавии, включая «Движение национальной альтернативы», Партию развития и Объединения Молдавии (ПРОМ) и «Гражданский конгресс», объединятся в новый политический блок «Альтернатива». К ним также присоединилась команда бывшего генпрокурора и экс-кандидата в президенты Александра Стояногло, сообщил на брифинге мэр Кишинева и лидер партии «Движение национальной альтернативы» Ион Чебан, слова которого передает РИА Новости.

По словам Чебана, создание блока направлено на преодоление кризиса в стране и восстановление доверия граждан к власти.

«Мы решили объединить силы, чтобы принести реальные результаты для жителей Молдавии. Блок «Альтернатива» — это то, что нужно стране сейчас», — заявил Чебан.

Александр Стояногло, выступая на брифинге, подчеркнул, что у блока есть команда профессионалов, готовая взять на себя ответственность за управление страной. Бывший премьер-министр Ион Кику, возглавляющий ПРОМ, добавил, что нынешнее правительство некомпетентно, что регулярно приводит к кризисным ситуациям.

Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года. Новый блок поддерживает идею евроинтеграции и намерен провести реформы для модернизации страны.

В декабре депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов не получили необходимого количества голосов, чтобы вынести вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана.

Ранее Молдавия перешла на закупки электричества в Румынии из-за отсутствия газа из РФ.

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