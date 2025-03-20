МИД Молдавии отверг обвинение России из-за инцидента с посольством

Министерство иностранных дел Молдавии отвергло обвинения России в нарушении Венской конвенции в связи с действиями полиции у российского посольства в Кишиневе после сообщения о минировании здания дипмиссии. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

«Власти вмешались в соответствии с законом и международными обязательствами, получив предупреждение о возможной угрозе посольству. Целью мер было обеспечение безопасности дипломатического персонала, граждан», — говорится в публикации.

Отмечается, что доступ на территорию посольства временно ограничивали в соответствии со стандартными процедурами, что не повлияло на работу ведомства.

«Молдова гарантирует необходимые условия для осуществления дипломатической деятельности», — пояснили в МИД страны.

19 марта МИД России выразил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании.

Днем 19 марта глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что правоохранители проверяют сообщения, согласно которым здание посольства России в Кишиневе было заминировано. По ее словам, о произошедшем заявил неизвестный.

Ранее в МИД РФ рассказали, при каком условии Молдавии бы «не было».