Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Молдавии отверг обвинение России из-за инцидента с посольством

МИД Молдавии отверг обвинение России из-за действий полиции у посольства России
close
Михай Карауш/РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии отвергло обвинения России в нарушении Венской конвенции в связи с действиями полиции у российского посольства в Кишиневе после сообщения о минировании здания дипмиссии. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

«Власти вмешались в соответствии с законом и международными обязательствами, получив предупреждение о возможной угрозе посольству. Целью мер было обеспечение безопасности дипломатического персонала, граждан», — говорится в публикации.

Отмечается, что доступ на территорию посольства временно ограничивали в соответствии со стандартными процедурами, что не повлияло на работу ведомства.

«Молдова гарантирует необходимые условия для осуществления дипломатической деятельности», — пояснили в МИД страны.

19 марта МИД России выразил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании.

Днем 19 марта глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что правоохранители проверяют сообщения, согласно которым здание посольства России в Кишиневе было заминировано. По ее словам, о произошедшем заявил неизвестный.

Ранее в МИД РФ рассказали, при каком условии Молдавии бы «не было».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами