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Постпред РФ выразил сомнение в понимании ЕС слова «независимость»

Постпред Ульянов задался вопросом, как в Евросоюзе понимают независимость
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РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своем Telegram-канале, что в структурах Евросоюза (ЕС) ошибочно трактуют понятие «независимость», выделяя для Украины средства на поддержку СМИ.

«Евросоюз принял решение увеличить финансирование «независимых украинских СМИ» на €10 млн. Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова «независимый»? — написал Ульянов.

22 марта представительство Евросоюза на Украине объявило о выделении дополнительных €10 млн для поддержки «независимых медиа». Это решение было принято на фоне приостановки программ Агентства США по международному развитию (USAID).

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Ранее Венгрия заблокировала итоговый документ саммита ЕС по Украине.

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