ЕС выделит дополнительные €10 млн для СМИ Украины

Европейский союз на фоне приостановки программ USAID выделяет дополнительно €10 млн для финансирования медиа в Украине. Об этом сообщили в украинском представительстве ЕС, передает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что эта инициатива предоставит гранты нескольким украинским медиаорганизациям, которые, в свою очередь, поддержат отдельных независимых журналистов и СМИ с помощью субгрантов.

Также сообщается, что с 2017 года страны ЕС выделили на развитие медиа на Украине более €100 млн, а с февраля 2022 года — €37 млн в виде грантов.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Ранее почти половина опрошенных украинцев одобрила временное закрытие USAID.