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Президент Чехии встретился с Зеленским под Бучей

Президент Чехии Петр Павел встретился с Зеленским в Киевской области

Президент Чехии Петр Павел прибыл на Украину и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Встреча произошла в селе Мощун в Бучанском районе Киевской области. Зеленский подчеркнул, что это место является символическим местом для украинцев из-за событий весны 2022 года. В ходе встречи он также выразил уверенность в том, что независимость Украины будет сохранена.

21 марта президент Чехии Павел посетил Одессу. Там Павел встретился с вице-премьер-министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой. Они обсудили ситуацию в зоне российско-украинского конфликта, а также послевоенное восстановление страны.

Чехия является инициатором крупных закупок снарядов для Украины в Европе. Страна продолжает закупки и поставку снарядов Украине даже на фоне смены политики Вашингтона и изменениях в курсе Брюсселя по данному вопросу.

Ранее в Турции заявили, что Зеленский «сдался» Трампу после ссоры в Овальном кабинете.

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