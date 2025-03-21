Президент Чехии побывал в Одессе

Президент Чехии Петр Павел в четверг посетил Одессу. Об этом сообщает агентство СТК со ссылкой на администрацию главы государства.

В публикации отмечается, что Павел встретился с вице-премьер-министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой. Они обсудили ситуацию в зоне российско-украинского конфликта, а также послевоенное восстановление страны.

До этого Павел призвал создать международную коалицию в поддержку Украины.

Он отметил, что конфликт должен завершиться на условиях, которые устраивают Киев.

Переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: президент США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала, что Брюссель усилит поддержку Украины.

Ранее президент Чехии обратился к Европе после встречи Трампа и Зеленского.