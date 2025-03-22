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Премьер Канады намерен распустить парламент

CBC: премьер Канады намерен распустить парламент и провести выборы 28 апреля
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Evan Buhler/Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни намерен в воскресенье обратиться к генерал-губернатору с предложением о роспуске парламента и официальном старте избирательной кампании. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на свои источники.

По данным журналистов, выборы состоятся 28 апреля, поскольку минимальная продолжительность избирательной кампании по канадским законам составляет 37 дней. Законодательство предусматривает, что голосование должно проводиться в понедельник, а период агитации длится от 37 до 51 дня.

14 марта бывший глава Банка Англии Марк Карни был официально приведен к присяге в качестве премьер-министра Канады.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, Карни попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в стране для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах. Аналитик назвал непростыми отношения нового лидера либералов Канады и президента США Дональда Трампа. Дудаков напомнил, что Карни критиковал Трампа еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с нынешним главой США, добавил эксперт.

Ранее премьер Канады рассказал, когда начнутся переговоры с США по экономике и безопасности.

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