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Американист назвал ожидаемой победу Карни на выборах в Канаде

Политолог Дудаков: Карни ожидаемо одержал победу на выборах в Канаде
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Evan Buhler/Reuters

Будущий премьер-министр Канады Марк Карни попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в стране для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт назвал победу политика ожидаемой, поскольку он лидировал по опросам.

«Он — хрестоматийный либеральный финансист и технократ. Его выбрали именно как антипода Дональда Трампа», — отметил аналитик.

По его словам, отношения нового лидера либералов Канады и президента США довольно непростые. Он напомнил, что Карни критиковал Трампа еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с нынешним главой США, добавил Дудаков.

Накануне Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады, что делает его будущим премьер-министром страны. Согласно результатам внутрипартийного голосования, он получил 85,9% голосов членов партии.

На съезде партии объявили, что бывшая министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд набрала 8% голосов, а лидер правительства в палате общин Карина Гулд и депутат-либерал Фрэнк Бэйлис — около 3%. Трансляция мероприятия велась национальными телеканалами.

Ранее в Канаде начали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

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