Задержанный мэр Стамбула отрицает связи с террористами

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу отрицает все связи с террористическими организациями. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber, передает РИА Новости.

Градоначальник ранее завершил дачу показаний, процесс продлился пять часов. Ожидается, что в 19:30 мск его доставят в суд.

«Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения. В частности, он отверг обвинения в том, что люди, связанные с РПК («Рабочая партия Курдистана». — «Газета.Ru») были назначены в столичный муниципалитет Стамбула», — говорится в сообщении.

По словам мэра, его контакты с различными политическими партиями в ходе избирательного процесса были естественными. Он также раскритиковал метод своего задержания и добавил, что подобный процесс вредит демократической структуре Турции.

Мэра Стамбула задержали утром 19 марта в рамках двух отдельных расследований, начатых главной прокуратурой Стамбула в отношении него по обвинению в «коррупции» и «терроризме».

Ранее в Стамбуле ввели чрезвычайные меры безопасности у суда, куда доставят задержанного мэра.