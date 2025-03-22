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Россия пригласила Вучича в Москву на парад Победы 9 мая

Шойгу: Россия ждет Вучича в Москве для участия в праздновании 80-летия Победы
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Darko Vojinovic/AP

Президента Сербии Александара Вучича ждут в Москве 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным, передает ТАСС.

«В этот священный для России и Сербии день мы вместе почтим память миллионов советских и югославских воинов, павших в борьбе с фашизмом», — сказал Шойгу.

В марте президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным также подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

Заместитель директора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько сообщила, что руководители нескольких государств Латинской Америки посетят Москву 9 мая, чтобы участвовать в праздновании Парада Победы.

Ранее американские блогеры рассказали, что их поразило в Музее Победы в Москве.

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80 лет Победы
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