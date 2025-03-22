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РФ пригласила Сербию на встречу по безопасности в Москве

Россия пригласила Сербию принять участие в международной встрече по безопасности
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия пригласила Сербию принять участие в международной встрече по безопасности, которая состоится в Москве в конце мая. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Ждем наших сербских друзей в Москве 27–29 мая, в том числе для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — сказал он.

Шойгу пригласил сербскую сторону во время встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.

В свою очередь Вулин в ходе встречи заявил, что Сербия совершила ошибку, проголосовав в поддержку резолюции против России по конфликту на Украине в Генассамблее ООН. Он добавил, что Белград позже отозвал свой голос, отметив, что сербам легче признать ошибку, чем обидеть друзей.

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны, включая Сербию. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались. Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами.

Ранее Вулин поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с цветной революцией.

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